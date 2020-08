Corona-Forschung : US-Forscher wollen Nasenspray gegen Corona entwickeln

San Francisco Auf der Suche nach Corona-Medikamenten setzen US-Forscher auf ein Nasenspray. Nanopartikel sollen verhindern, dass das Coronavirus in die Körperzellen eindringt. Die Experimente mit den winzigen Teilchen stehen aber noch ganz am Anfang.

Die von den US-Wissenschaftlern untersuchten Nanobodys sind grob gesagt stark abgespeckte Antikörper. Ein Stoff mit der Bezeichnung mNb6-tri dockte im Laborversuch an spezielle Oberflächenstrukturen des Virus an. Er könne verhindern, dass der Erreger in Zellen eindringt, heißt es in einer noch nicht von Fachkollegen begutachteten Studie. Einer der Forschungsleiter ist Peter Walter von der University of California, San Francisco (UCSF), der auch Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina ist.