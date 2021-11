Corona-Pandemie : Wenn das Impfen nicht mehr vor Ansteckung schützt

Spritzen für die dritte Impfung mit dem Wirkstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus liegen im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden auf einem Tisch.Durch die Booster-Impfung erhoffen sich Virologen und Mediziner eine Eindämmung der Infektionszahlen. Foto: dpa/Robert Michael

Analyse Düsseldorf Die Zahl der Infektionen steigt – und leider auch die Zahl der Impfdurchbrüche. Den perfekten Schutz vor Corona gibt es nicht. Was das für den weiteren Kampf gegen die Pandemie heißt.

Die Entwicklung von Impfstoffen nur wenige Monate nach Ausbruch der Pandemie gehört zu den Meisterleistungen der Medizin. Dank des Immunschutzes hat das Coronavirus vieles von seinem Schrecken verloren. Allerdings hat die Verfügbarkeit der Impfung zum Trugschluss geführt, dass alle Geimpften nun eine Ansteckung nicht mehr zu befürchten hätten. Die hohe Zahl der Impfdurchbrüche und nicht zuletzt von Patienten mit Impfschutz auf den Stationen der Krankenhäuser hat die Hoffnung gedämpft, dass für die Geimpften die Pandemie schon vorbei wäre.

Nach allen Modellrechnungen wird die Zahl der Ansteckungen in nächster Zeit weiter zunehmen. Der Saarbrücker Pharmakologe und Corona-Forscher Thorsten Lehr rechnet mit Inzidenzen, also der Zahl der wöchentlichen Infektionen pro 100.000 Einwohner, von mehr als 400 in Deutschland. Andere Simulationen kommen zu ähnlichen Werten. „Der Impfschutz mit zwei Impfungen reicht nicht aus, um sich dauerhaft vor einer Ansteckung zu schützen“, meint auch Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie an der Universitätsklinik Essen. „Bei Vektorimpfstoffen wie von Astrazeneca ist die Ansteckungsgefahr mit der Delta-Variante sogar noch höher.“ Und der Mathematiker und Epidemiologe Jan Fuhrmann von der Universität Heidelberg kommt zu dem Schluss: „Ohne nennenswerte Kontaktbeschränkungen, ob nun politisch vorgegeben oder durch wachsende Vorsicht innerhalb der Bevölkerung, müssen wir weiterhin mit vielen Infektionen rechnen, und zwar sowohl unter Geimpften wie Ungeimpften.“

Die viel beschworene Herdenimmunität, also den Zustand, in dem das Virus keinen neuen Wirt mehr findet und die Ansteckungen dann auslaufen, werden die Impfungen allein nicht erreichen. Die Virologen und Intensivmediziner machen sich schon Sorgen, dass gerade die Älteren und die verletzlichen Gruppen wieder besonders gefährdet sein könnten. Noch ist die Zahl der Impfdurchbrüche mit knapp drei Prozent an allen Infizierten recht gering. Aber bei den Über-60-Jährigen verfügten bereits mehr als 60 Prozent der in jüngster Zeit angesteckten Personen über einen vollständigen Impfschutz. Jeder Dritte, der in den vergangenen drei Wochen als Covid-Patient auf eine Intensivstation kam, war zuvor zweimal geimpft worden.

Dieser Befund wird auch von einer internationalen Studie der Harvard-Universität in den USA gestützt. Dort hatten die beiden Wissenschaftler Subu Subramanian und Akhil Kumar herausgefunden, dass es keinen Zusammenhang zwischen fallenden Inzidenzen und Impffortschritten gebe. Gerade in einem Land wie Israel, das mit dem schnellsten Impftempo von sich reden machte, ging die Zahlen der Ansteckungen nach dem Ende der Einschränkungen rasch in die Höhe, sowohl bei Geimpften als auch bei Ungeimpften. Und Portugal und Island, die beide mehr als 75 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft haben, meldeten höhere Inzidenzen als Südafrika oder Vietnam, deren Impfquoten bei lediglich zehn Prozent liegen. Nun mag die Testinfrastruktur in den beiden letztgenannten Ländern deutlich schlechter sein als in Europa. Aber auch für die amerikanischen Kreise und Kommunen fanden die Harvard-Wissenschaftler keinen Zusammenhang zwischen Impferfolg und niedrigen Ansteckungszahlen.

In Deutschland ist das Bild etwas anders. Hier sind die Inzidenzen genau in den Bundesländern hoch, die vergleichsweise wenig geimpft haben – in Bayern, Sachsen und Thüringen. Dagegen stehen Bremen und das Saarland mit hohen Impfquoten im Ranking der Ansteckungen vergleichsweise günstig da. Doch auch hier ist das Bild nicht einheitlich. So hat Niedersachsen eine niedrigere Inzidenz als Nordrhein-Westfalen, obwohl dort deutlich weniger Menschen geimpft sind als zwischen Rhein und Weser.

Die meisten Virologen und Epidemiologen halten an der Wirksamkeit der Impfungen fest. „Es gilt nach wie vor: Der Impfschutz schützt in der Regel von schweren Covid-19 Verläufen“, erklärt der Essener Virologie-Professor Dittmer. Doch auch er räumt ein, dass eine Herdenimmunität „irgendwann wohl durch Ansteckungen und leider nicht mehr vornehmlich durch die Impfungen erreicht wird“. Der Impfschutz mit zwei Impfungen reiche eben nicht aus, um sich dauerhaft vor einer Ansteckung zu schützen, ist der Mediziner überzeugt. Dittmer: „Eine dritte Impfung ist in jedem Fall notwendig.“ Und er malt ein düsteres Bild, wenn die sogenannte Booster-Impfung nicht schnell genug erfolgt. „Wir werden weitere Infektionswellen bis weit in das kommende Frühjahr haben“, sagt der Virologe.