Nachfrage sinkt : Deutschland steuert auf Überangebot an Corona-Impfstoff zu

Berlin Noch vor kurzem waren knapper Impfstoff und eine stockende Terminvergabe Herausforderungen für die Politik. Jetzt geht die Nachfrage am Impfstoff allerdings zurück, obwohl lange noch nicht ausreichend Menschen geimpft sind.

Die Verfügbarkeit an Impfstoffen werde die Nachfrage schon bald „deutlich“ übersteigen, stellten die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern am Montag in einem Beschluss nach einer Videoschalte fest. Der Beschluss lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. „Ein Rückgang der Nachfrage ist sowohl in den Impfzentren als auch in den Arztpraxen und bei den Betriebsärzten zu verzeichnen.“