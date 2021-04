Förderpreis ausgelobt : Was Nachbarn gegen Corona-Einsamkeit tun können

Fröhliche Feste - wie dieses im Sommer 2019 - kann die Nachbarschaft des Vereins Königinnen und Helden derzeit nicht feiern. Foto: Netzwerk Nachbarschaft/Königinnen und Helden

Düsseldorf Soziale Isolation macht krank - und sie nimmt zu. Mehr als jeder Zweite im Rheinland geht davon, aus Menschen in der Nachbarschaft zu haben, die vereinsamen. Was in dieser Situation helfen kann, zeigt ein Düsseldorfer Projekt.

Kontaktbeschränkung, alles geschlossen – es war ein tiefer Schock, der sich mit dem ersten Lockdown im März 2020 hinter den Türen des Vereins Königinnen und Helden im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk breit machte. Was macht ein Verein, der täglich Kindern in der Schule hilft, anderssprachigen Müttern zu Deutsch-Sprachkursen verhilft und älteren Menschen praktisch unter die Arme greift, wenn der direkte Kontakt zueinander verboten ist?

Heute heißt die Antwort: Bingo spielen - über einen ganzen Stadtteil hinweg. Rätseln, Vorlesen und Kochen – sogar in ganz Deutschland. Die Anleitungen und Materialien dazu kommen aus dem kleinen Vereinsbüro in Oberbilk, in inzwischen drei verschiedenen „Corona-keine-Langeweile-Mappen“: eine für Vorschulkinder, eine für Kinder im Grundschulalter und eine für Senioren. Die liebevoll gestalteten handgebundenen Kladden gibt es entweder gleich zum Mitnehmen in einem Abholkasten am Lessingplatz in Oberbilk - oder inzwischen auch digital als PDF.

Info Förderpreis für Nachbarschaftsinitiativen Gesunde Nachbarschaft Das Netzwerk Nachbarschaft fördert mit Unterstützung der AOK Nchbarschaftsinitiativen, die Projekte fpr ein gesundes und sozial interaktives Miteinander umsetzen. Preisgeld Je 1000 Euro gibt es zu gewinnen. Insgesamt werden zehn nachbarschaftiche Projekte ausgezeichnet. Bewerbung Die Teilnahmebedingungen finden sich unter aok-foerderpreis.netzwerk-nachbarschaft.net. Bewerbungsschluss ist der 20. September 2021

„Wir verschicken auf diese Weise unsere 20-seitigen Hefte mit Bastelanleitungen, Rechen- und Konzentrationsspielen, Rezepten und Geschichten digital in ganz Deutschland“, sagt Andrea Abbing. Sie ist Gründerin des Projekts Königinnen und Helden, das aus einer Hausgemeinschaft entstanden ist. Eigentlich, um seit 2015 bildungsbenachteiligten Kindern, älteren Menschen und Familien in dem multikulturellen Stadtteil Unterstützung zu geben. Seit Beginn der Pandemie wurde aus dem Nachbarschaftsprojekt mehr: ein seelischer Trostspender und ein Zeichen für Zusammenhalt.

Mehr als 1000 Mailadressen umfasst der Verteiler des kleinen Vereins, der im Wesentlichen von Abbing und bald einer zweiten vollen Kraft betrieben wird, inzwischen. Es wird online gebastelt oder eine Bewegungssafari für zu Hause organisiert. Ein Erfolg, der die kreative Macherin und das ehrenamtliche Team um sie herum immer noch selbst ein bisschen Staunen lässt. Geboren wurde er aus der Idee, niemanden im Stadtteil im Lockdown allein zu lassen.

Denn Einsamkeit und Isolation heißt eine neue Epidemie, die sich seit Beginn der Corona-Krise neben dem Virus selbst verbreitet. Das zeigen viele Untersuchungen, wie beispielsweise das Deutsche Alterssurvey, das die Daten von mehr als 20.000 Personen ausgewertet hat. Waren vor der Pandemie vor allem ältere Menschen betroffen, fühlen sich inzwischen vor allem junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren einsam, so das Ergebnis einer Studie von Forschern der Universitäten Bochum und Berlin, an der fast 5000 Menschen teilnahmen. Auch eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass seit Beginn der Pandemie vor allem junge Menschen betroffen sind. 61 Prozent von ihnen geben an, sich teilweise oder dauerhaft einsam zu fühlen. 64 Prozent fühlen sich dadurch psychisch belastet.

Die Mehrheit der Deutschen hält es für möglich, dass Menschen in ihrer Nachbarschaft vollkommen unbemerkt vereinsamen. Dies zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage des Netzwerks Nachbarschaft in Kooperation mit der AOK. Im Regierungsbezirk Düsseldorf können sich 64 Prozent Befragten vorstellen, dass direkte Nachbarn unbemerkt in die Isolation geraten.

Als gemeinnütziges Aktionsbündnis arbeitet das Netzwerk Nachbarschaft daran, bundesweit Nachbarschaftsprojekte miteinander zu verbinden und Ideenplattform für nachbarschaftliches Engagement zu sein. „Neben familiären Bindungen können auch funktionierende Nachbarschaften vor solch krankmachender Einsamkeit bewahren“, sagt Karin Banduhn vom Netzwerk Nachbarschaft. Im Rheinland seien mit diesem Ziel bereits viele Initiativen aktiv, die den Zusammenhalt fördern. Darunter zum Beispiel auch das Projekt „Podcast Nachbarschaftshaus Heißen“ aus Mülheim an der Ruhr. Es wurde gestartet, um den Kontakt der Anwohner untereinander trotz der Corona-Einschränkungen zu pflegen. Inzwischen machen Menschen jeden Alters und jeder Herkunft mit. Die podcastbegeisterten Nachbarn erreichen mit ihrem Programm laut Banduhn inzwischen mehrere Hundert Menschen.

Projekte wie dieses oder das der Düsseldorfer Nachbarschaftsinitiative Königinnen und Helden beweisen, dass sich mit kleinen Mitteln große Dinge bewegen lassen, um Menschen gleich welchen Alters aus dem lähmenden Gefühl der Isolation zu holen. Die Idee aus der Landeshauptstadt sei eingeschlagen und habe mittlerweile verschiedene Nachahmer gefunden, sagt Banduhn.

„Unsere Arbeit verbindet Menschen und Kulturen“, sagt Abbing und schildert begeistert, wie Senioren gemeinsam im Bus aus Neuss kommen, um eines der neu erschienenen Corona-Hefte aus dem Aufstellkasten zu angeln. Ehrenamtler nehmen die Hefte mit in Seniorenheime und rätseln dort gemeinsam mit den Bewohnern, erzählt die Düsseldorfer Gründerin. Eigentlich entstand das Projekt aus der Not heraus, keinen persönlichen Kontakt zu Kindern, Familien und Senioren im Stadtteil mehr haben zu können. „Jetzt bringen die Hefte Menschen zusammen“, sagt Abbing. Es werde gemeinsam nach Anleitung daraus in Familien gekocht und gebastelt. Das leiste einen Beitrag zu weniger Vereinsamung und mehr psychischer Stabilität.