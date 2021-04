Nach Modellprojekt-Ende : Boris Palmer wirft Politikern Ideenlosigkeit vor

So sah es noch vor wenigen Wochen in Tübingen aus: Fußgänger schlenderten über den Wochenmarkt in der Fußgängerzone. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Berlin Der Oberbürgermeister von Tübingen hatte mit seinem Modellprojekt in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Wegen der Notbremse muss es nun beendet werden. Viele Tübinger seien nun enttäuscht.

Mit seinem Modellprojekt hat das baden-württembergische Tübingen in den vergangenen sechs Wochen für Aufsehen gesorgt. Einwohner konnten mit tagesaktuellen Corona-Tests in Theater, Geschäfte oder Museen gehen. In der Stadt selbst lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt unter 100, im Landkreis war sie deutlich höher. „Wir haben jetzt sechs Wochen offen und unsere Zahlen sind besser als in der Notbremse. Eigentlich müsste man doch fragen: Warum machen es nicht alle wie wir?“, sagte Palmer.