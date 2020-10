Kritik an Podcast-Folge : Seibert verteidigt Corona-Appell der Kanzlerin

Berlin Regierungssprecher Steffen Seibert hat die Worte von Kanzlerin Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast zur Eindämmung der Pandemie verteidigt. Der deutsche Ärztepräsident hatte den Appell wegen möglicher Verunsicherung der Bevölkerung kritisiert.

Es sei für die Kanzlerin eine zusätzliche Möglichkeit gewesen, ihre Gedanken zu dem, was in dieser konkreten Phase der Pandemie notwendig sei, darzulegen, sagte Seibert am Montag in Berlin.

In einem demokratischen Land trügen die Bürger Verantwortung. Ihre Einsicht und Vernunft entscheide mit darüber, wie das Land die Pandemie in den Griff bekomme. In einer Demokratie sei es normal und richtig, dass sich die Bundeskanzlerin auch mal in dieser Form direkt an die Bürger wende. Das ersetze nicht politisches Handeln. Das finde statt - die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder hätten dies bei ihrer Konferenz Mitte vergangener Woche bewiesen.