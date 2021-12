Nach Höchststand in der vergangenen Woche : Rückgang von Omikron-Neuinfektionen in Südafrika

Johannesburg Experten sehen darin ein Zeichen der Hoffnung: Möglicherweise ist der Höhepunkt der Infektionswelle im Land überschritten. Festlegen möchten sich die Forschenden aber noch nicht.

Ein spürbarer Rückgang neuer Corona-Infektionen in Südafrika in den vergangenen Tagen könnte ein Zeichen dafür sein, dass der durch das Omikron-Virus ausgelöste dramatische Anstieg der Fallzahlen seinen Höhepunkt überschritten hat. Diesen Schluss ziehen medizinische Experten im Land. Nachdem die Zahl der neuen Fälle am vergangenen Donnerstag einen Höchststand von fast 27.000 erreicht hatte, sank sie am Dienstag auf etwa 15.420.

Tägliche Zählungen von Virusfällen sind bekannt für ihre Unzuverlässigkeit, da sie durch uneinheitliche Tests, Meldeverzögerungen und andere Schwankungen beeinflusst werden können. Doch sie könnten nun einen Hinweis darauf geben, dass die Omikron-Infektionen möglicherweise schnell wieder zurückgehen. Die Entwicklung in Südafrika, wo die neue Variante zuerst gemeldet wurde, wird weltweit aufmerksam verfolgt.

„Der Rückgang neuer Fälle auf nationaler Ebene in Verbindung mit dem anhaltenden Rückgang der neuen Fälle hier in der Provinz Gauteng, die seit Wochen das Zentrum dieser Welle ist, deutet darauf hin, dass wir den Höhepunkt überschritten haben“, sagte Marta Nunes, leitende Forscherin in der Abteilung für Impfstoffe und Infektionskrankheiten an der Universität Witwatersrand in Johannesburg, der Nachrichtenagentur AP. „Es war eine kurze Welle ... und die gute Nachricht ist, dass sie in Bezug auf Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nicht sehr schwerwiegend war.“ Es sei in der Epidemiologie nicht überraschend, dass auf einen sehr steilen Anstieg ein steiler Rückgang folge.

In Gauteng, der bevölkerungsreichsten Provinz Südafrikas mit 16 Millionen Einwohnern, zu der auch die größte Stadt Johannesburg und die Hauptstadt Pretoria gehören, war die Zahl der Neuinfektionen Mitte November sprunghaft angestiegen. Wissenschaftler identifizierten schnell die neue Omikron-Variante und berichteten am 25. November weltweit darüber. Seit dem Höchststand mit 16.000 Infektionen am 12. Dezember sanken die Zahlen in Gauteng auf zuletzt etwas mehr als 3300 am Dienstag.

Ein weiteres Anzeichen für den Rückgang der Omikron-Welle in Südafrika ist eine Untersuchung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die im Chris-Hani-Baragwanath-Krankenhaus in Soweto positiv auf das Coronavirus getestet wurden. „Vor zwei Wochen haben wir mehr als 20 neue Fälle pro Tag registriert, jetzt sind es etwa fünf oder sechs Fälle“, sagte Nunes. Es sei aber noch sehr früh und es gebe mehrere Faktoren, die genau beobachtet werden müssten. Die Positivrate in Südafrika sei mit 29 Prozent nach wie vor hoch, was darauf hindeute, dass das Virus in der Bevölkerung immer noch in relativ hohem Maße zirkuliere, sagte Nunes. Anfang November habe die Positivrate noch bei 2 Prozent gelegen.

„Was die massive tägliche Verdoppelung betrifft, die wir vor etwas mehr als einer Woche mit riesigen Zahlen gesehen haben, so scheint sich das gelegt zu haben“, sagte Veronica Uekermann, Leiterin des Covid-19-Reaktionsteams am Steve-Biko-Academic-Hospital in Pretoria. Aber es sei viel zu früh, um zu sagen, dass der Höhepunkt überschritten sei, sagt sie. „Es gibt zu viele äußere Faktoren, darunter die Bewegung während der Ferienzeit und das allgemeine Verhalten in dieser Zeit.“

