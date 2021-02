Wissenschaftler empfehlen kombinierte Strategien : Der Kampf um die Inzidenzwerte

Die Maskenpflicht in Fußgängerzonen und an öffentlichen Plätzen wie hier in München hilft, die Zahl der Neuinfektionen unter kritische Marken zu senken. Foto: Frank Hoermann/dpa

Analyse NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hält nichts von der „Erfindung immer neuer Grenzwerte“. In der Wissenschaft schaut man eher auf Größen, die die Dynamik des Infektionsgeschehens anzeigen. Sind die im Griff, könnte eine Öffnung schneller erfolgen.

Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet dürfte vielen aus der Seele gesprochen haben. „Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet“, erklärte der Politiker in dieser Woche und setzte sich damit klar vom Beschluss der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin ab, erst ab einem Wert der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern von 35 die harten Kontaktbeschränkungen zu lockern. Zuvor lag die Grenze für eine Lockerung des Lockdowns bei einer Inzidenz von 50.

Was sagen nun Wissenschaftler zum neuen Grenzwertestreit. „Es ist gut, dass es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, die Inzidenzwerte weiter abzusenken. Das sollte unbedingt beibehalten werden“, empfiehlt der Berliner Mobilitätsforscher Kai Nagel, der die Kanzlerin in Fragen der Pandemie-Bekämpfung berät. Der Physiker und Modellrechner weiß aber nur zu gut, dass die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen nur ein aktuelles Schlaglicht auf die Verbreitung des Erregers wirft. Tatsächlich müssten die Behörden viel stärker die Veränderungen der Inzidenzen im Auge behalten.

So kann es sein, dass ein hoher Inzidenzwert gar nicht so gefährlich ist, wenn gleichzeitig die Rate neuer Ansteckungen schnell fällt. Umgekehrt ist bei einem niedrigen Wert nicht immer Sorglosigkeit angebracht. Denn eine ansteckendere Variante des Virus kann die Inzidenzen schnell wieder in schwindelerregende Höhen führen. Die aktuellen Beispiele in Irland und Portugal zeigen das nur zu deutlich. Erst ein dritter Lockdown half, die Werte wieder abzusenken, obwohl die beiden Länder zuvor über längere Zeit die Pandemie im Griff zu haben schienen.

Für Epidemiologen ist deshalb die Reproduktionsrate wichtiger. Sie gibt an, wie viele Menschen sich durchschnittlich bei einem Infizierten anstecken. Ist der R-Wert höher als eins, wächst die Zahl der Neuinfektion immer rascher, bei einem Wert unter eins verliert die Dynamik an Kraft. Die Epidemie läuft aus, weil die Erreger keinen neuen Wirt mehr finden. „Bei einem R-Wert von 0,7 würden sich die Fälle in etwas mehr als einer Woche halbieren“, erklärt Sebastian Binder, der stellvertretende Leiter der Abteilung systemische Immunologie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig.

Die Reproduktionsrate ist also der entscheidende Indikator, wenn die Politik die Zahl der Fälle weiter senken will – nicht der Inzidenzwert, der in der Öffentlichkeit eine so überragende Rolle spiel. Es gilt inzwischen als gut belegt, dass Kontaktbeschränkungen die Dynamik der Pandemie abschwächen können, während eine zu frühe Lockerung die R-Werte stark ansteigen lassen. Insbesondere im Oktober hat es die Politik lange zugelassen, dass der R-Wert dauerhaft sich bei 1,2 festsetzen konnte. Die zweite Welle, darin sind sich die meisten Experten heute einig, wäre vermieden worden, wenn die Reproduktionsrate bei eins oder darunter geblieben wäre.

Die Ansteckungsrate deutlich zu senken, ist allerdings schwierig. „Es ist sehr ehrgeizig, auf einen R-Wert von 0,7 zu kommen“, meint der Modellrechner Nagel, der an der Technischen Universität Berlin Telematik lehrt. Dann müssten die Kontaktbeschränkungen deutlich verschärft werden, was derzeit politisch kaum durchzusetzen wäre und auch gesellschaftliche Kollateralschäden auslösen würde. „Aber die Reproduktionsrate sollte unbedingt dauerhaft unter Eins liegen“, ist das Postulat des Berliner Forschers. Gelingt das nicht, wird die Situation unberechenbar.

Die Zahl der Toten, die immer die Gefährlichkeit der Krise verdeutlicht, ist dagegen ein nachlaufender Indikator. Sie spiegelt das Infektionsgeschehen von vor mindestens einem Monat wider. Solange dauert es von der Ansteckung über den positiven Test bis zur vollen Ausbildung der Symptome und der Einlieferung in eine Klinik und schließlich in deren Intensivstation.

Für die Stabilität des Gesundheitssystems ist die Kapazität der Intensivstationen und deren Bestückung mit medizinischem Fachpersonal und Beatmungsgeräten entscheidend. Wenn die Reproduktionsrate und damit die Inzidenzen stetig steigen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das System an seine Grenzen gerät. In Deutschland sind derzeit knapp 27.000 Intensivbetten verfügbar, davon sind 83 Prozent belegt. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen beträgt 3350. Hier kann das System also noch atmen, eine Überlastung ist derzeit nicht zu erwarten.