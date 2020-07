Maßnahme in Niederbayern : Masseninfektion bei Erntehelfern – Einwohner bekommen Testzelt

Mamming Auf einem Bauernhof im niederbayerischen Mamming haben sich mehr als ein Drittel der Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert. Die Landesregierung will mit einer Teststation in der Gemeinde wieder Vertrauen schaffen.

Nach der Corona-Masseninfektion von 174 Erntehelfern auf einem Gemüsehof in Mamming will die Staatsregierung am Montag eine Covid-Teststation in der niederbayerischen Gemeinde aufbauen. Der örtlichen Bevölkerung werde die freiwillige Testung in einem mobilen Testzelt angeboten, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montag. „Gerade in einer Situation wie dieser ist dies ein sehr wichtiges Angebot an die Bevölkerung.“