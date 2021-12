Erstmals seit eindreiviertel Jahren : Ischgl startet in die Wintersaison

Zwei Wintersportler stehen am Pardatschgrat im Skigebiet von Ischgl und schauen in Richtung Horizont. Foto: Archiv Foto: dpa/Felix Hörhager

Ischgl Von der Après-Ski-Szene der Gemeinde aus hatte sich das Coronavirus Anfang 2020 über die Grenzen von Österreich hinaus verbreitet. Weil Hotels und Gastronomie wegen des Lockdowns geschlossen sind, wird zum Auftakt vor allem mit den Bewohnern selbst gerechnet.

Gut eine Woche später als geplant will der österreichische Wintersportort Ischgl am Freitag in die Wintersaison starten. Erstmals seit eindreiviertel Jahren sollen damit in der Tiroler Gemeinde, von deren Après-Ski-Szene aus sich das Coronavirus Anfang 2020 über Österreichs Grenzen verbreitet hatte, wieder Skilifte laufen.