Wegen Kontaktbeschränkungen : Geschenkideen zum Muttertag in der Corona-Krise

Düsseldorf Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind pünktlich zum Muttertag in NRW wieder erlaubt – viele Mütter werden den Sonntag aber vermutlich trotzdem allein verbringen. Damit das Geschenk trotzdem ankommt, haben wir hier ein paar Tipps gesammelt.

Frohe Botschaft zum Muttertag: Das seit Mitte März geltende Besuchsverbot in den Alters- und Pflegeheimen in Nordrhein-Westfalen wird ab Sonntag, 10. Mai, aufgehoben. Besuche sind dann unter strengen Auflagen wieder erlaubt – unter anderem sollen sie in separaten Arealen oder im Außenbereich stattfinden. Manchen wird das etwa aufgrund einer eigenen Erkrankung wohl trotzdem zu heikel sein, für andere ist der Weg zur Mutter schlicht zu weit. Doch auf ein kleines Geschenk müssen die Mütter trotzdem nicht verzichten. Wir haben ein paar Tipps gesammelt.

Via Internet liefern Verschickt man ein Paket von zu Hause, könnte es mit der Lieferung bis Samstag knapp werden – in der Corona-Krise ist das Paketaufkommen bei der Post so hoch, dass sich die Lieferzeiten verzögern. Einfacher ist da, etwas im Internet zu bestellen und es direkt an die richtige Adresse liefern zu lassen. Das geht natürlich über die üblichen Anbieter mit Büchern oder CDs, aber auch mit Blumen oder Pralinen.

Blumen sind wohl das beliebteste Geschenk zum Muttertag. Der größte Anbieter ist Fleurop – der zudem mit dem Versprechen wirbt, dass auch Sträuße, die am Sonntag bis elf Uhr bestellt werden, bundesweit noch pünktlich zum Muttertag ankommen. Diese werden von örtlichen Floristen gebunden und kontaktlos ausgeliefert. 150 Länder sind an das Liefernetz angeschlossen, die Sträuße gibt es ab ca. 20 Euro. Eine Alternative ist Blume2000. Das Unternehmen sitzt in Hamburg und lässt seine Sträuße in Berlin, Thüringen und Bayern binden. Hier muss man am Vortag bestellen, damit der Strauß noch ankommt. Blumensträuße und Topfblumen gibt es ebenfalls ab ca. 20 Euro zuzüglich Lieferkosten. Viele Floristen bieten inzwischen aber auch von sich aus an, Blumensträuße in der näheren Umgebung auszuliefern – am besten zeitnah anrufen und bestellen.