Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorfer Mutter über Corona-Alltag : „Meine Tochter hat sogar schon Albträume“

Nele Flüchter aus Düsseldorf erzählt vom Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung. Foto: Flüchter

Düsseldorf Nele Flüchter aus Düsseldorf ist eigentlich kein Typ für soziale Netzwerke. Doch in der Corona-Krise trägt sie ihre Verzweiflung an die Öffentlichkeit. Die Kombination aus Homeoffice und Kinderbetreuung bringen ihre Familie an die Grenzen. Uns hat sie erzählt, was sie sich für die Zukunft wünscht.