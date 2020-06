Corona-Ausbruch in Schlachtbetrieb : Tönnies will Werkverträge in „Kernbereichen“ abschaffen

Rheda-Wiedenbrück Nach Westfleisch will nun auch Tönnies das bestehende Konzept der Werkverträge überdenken. Bis Ende 2020 wollen beide Hersteller Konsequenzen aus den aktuellen Corona-Ausbrüchen ziehen.

Deutschlands größter Schlachtbetrieb Tönnies reagiert auf die massive Kritik an der großen Zahl an Werksangestellten. Bis Ende 2020 sollen alle Werkverträge „in allen Kernbereichen der Fleischgewinnung“ abgeschafft und die Mitarbeiter in der Tönnies-Unternehmensgruppe eingestellt werden. Das teilte Tönnies am Dienstag in Rheda-Wiedenbrück mit. Außerdem solle flächendeckend eine digitale Zeiterfassung an allen deutschen Standorten für die Arbeiter eingeführt werden, heißt es in einer Mitteilung.