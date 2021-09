Eilantrag abgewiesen : Gericht bestätigt PCR-Pflicht für ungeimpfte Disko-Besucher

Dutzende Menschen tanzen in einem Club zur Musik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Felix Kästle

Münster Das Oberverwaltungsgericht in Münster wies einen Eilantrag eines Diskothekenbetreibers ab. Damit bleibt in NRW die Regel bestehen, wonach Gäste, die weder geimpft noch genesen sind, einen PCR-Test vorlegen müssen.

Ungeimpfte Diskothekenbesucher müssen nach einer Gerichtsentscheidung in Nordrhein-Westfalen einen PCR-Test vornehmen lassen. Solch ein verpflichtender Test sei "verhältnismäßig", entschied das Oberverwaltungsgericht des Landes am Freitag in Münster. Das Gericht wies damit einen Eilantrag eines Diskothekenbetreibers gegen die PCR-Testpflicht für Diskobesucher, die keine Corona-Impfung haben und auch nicht von Corona genesen sind, ab. (Az: 13 B 1412/21.NE)