Familienministerin Franziska Giffey : Momentan rund drei Viertel der Kita-Plätze besucht

Berlin Erste Zahlen zeigen, wie viele Kindergartenkinder derzeit das Betreuungsangebot annehmen. Im Mai soll es weitere Zahlen dazu geben, inwiefern sie auch Infektionsträger sind.

In den Kitas in Deutschland sind nach Angaben von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Schnitt momentan etwa 75 Prozent der Plätze belegt. Die SPD-Politikerin sprach am Dienstag nach Beratungen mit Vertretern von Bund, Ländern, Kommunen, Gewerkschaften, Eltern und Kindertagespflege im „Corona-Kita-Rat“ von einer regional unterschiedlichen Lage. Sichtbar sei aber in allen Bundesländern, so wie in der Gesamtbevölkerung, auch in Kitas und unter Kita-Kindern eine deutliche Zunahme von Neuinfektionen.