Gladbacher Arzt über zweite Booster-Impfung für Ältere : „Es geht vor allem um den Schutz vor schweren Verläufen“

Ralph Köllges ist Kinderarzt und Gründer des Mönchengladbacher Impfbündnisses. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Düsseldorf Noch vor dem Omikron-angepassten Impstoff empfiehlt die Ständige Impfkommission für bestimmte Gruppen eine zweite Booster-Impfung. „Absolut richtig“, sagt der Mönchengladbacher Kinderarzt Ralph Köllges. Warum er sich über die Entscheidung der Stiko gefreut hat.

Ralph Köllges würde die neue Veröffentlichung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sofort unterschreiben. Der Kinderarzt und Gründer des Mönchengladbacher Impfbündnisses ist froh, dass die Stiko für bestimmte Personen eine zweite Auffrischimpfung (also die vierte Impfung) empfohlen hat – und das noch vor einer Auslieferung eines an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs. „Angesichts der hohen Zahl an Menschen in Deutschland, die noch nicht geboostert oder geimpft sind, halte ich es für absolut richtig, die besonders gefährdeten Gruppen jetzt auch noch einmal besonders zu schützen“, sagt Köllges.

Bürger ab 70 Jahren, Bewohner von Pflegeheimen, Menschen mit einer Immunschwäche (ab fünf Jahren) sowie Mitarbeitende in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen (besonders bei direktem Kontakt zu Patienten und Bewohnern) sollten laut Stiko-Empfehlung ihren Impfschutz erneut mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna auffrischen lassen – auch wenn dieser aktuell noch nicht an die Virusvariante angepasst ist. Biontech und Pfizer wollen die ersten Dosen eines angepassten Impfstoffs bis März oder April ausliefern können. Eine Entscheidung über die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) wird allerdings erst später erwartet.

„Aus meiner Sicht können wir in der jetzigen Situation nicht mehr auf einen angepassten Impfstoff warten“, sagt Köllges. Auch wenn er von einer guten Wirksamkeit des neuen Impfstoffes ausgehe – genaue Daten dazu gebe es derzeit noch nicht. „Und wer sagt denn, dass es bis dahin nicht schon wieder eine neue Variante gibt?“ Der Gladbacher Impfarzt geht davon aus, dass der ein oder andere Patient, der etwa durch eine Vorerkrankung zu einer Risikogruppe zähle, ohnehin schon eine vierte Dosis erhalten habe. Er selbst habe in seiner Praxis schon einige wenige erwachsene Patienten mit einer Immunschwäche, bei denen die Booster-Impfung einige Monate zurückgelegen habe, zum vierten Mal geimpft.

Die Empfehlung der Stiko gebe dem ärztlichen Personal in solchen Fällen eine Sicherheit.

„Gerade bei älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen geht die Zahl der Antikörper nach einer Impfung schnell wieder runter. Darum ist es wichtig, diese Gruppen angesichts der Omikron-Welle nochmal auf einen hohen Antikörperspiegel zu bringen“, sagt Köllges. In Israel wird eine vierte Dosis für Hochrisiko-Gruppen und Menschen ab 60 Jahren bereits seit Beginn des Jahres angeboten. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums sind Personen, die eine zweite Booster-Impfung bekommen haben, im Vergleich zu dreimal Geimpften drei- bis fünfmal so gut vor schweren Erkrankungen und doppelt so gut vor Infektionen geschützt. Eine weitere Untersuchung des israelischen Sheba Medical Centers kommt jedoch zu einem weniger klaren Ergebnis: Die vierte Dosis habe zwar die Anzahl der Antikörper der Probanden erhöht, aber wahrscheinlich nicht genug, um Infektionen mit der Omikron-Variante ganz zu verhindern.

„Wir müssen uns mit Blick auf die Impfstoffe einfach ein bisschen davon entfernen, auf den Schutz vor Infektionen zu schauen. Es geht schließlich vor allem um den Schutz vor schweren Verläufen“, sagt Köllges. In diesem Zusammenhang sei es seiner Meinung nach auch genau richtig, dass sich die Empfehlung der Stiko zunächst nur auf bestimmte Gruppen beschränke. „Wir sollten unsere gesamte Impf-Power nun erst einmal denjenigen zukommen lassen, die am meisten davon profitieren. Man kann schließlich nicht alle Menschen alle drei Monate impfen. Das würde auf der Basis der heutigen Datenlage auch keinen Sinn ergeben. Insofern ist es absolut richtig, hier zu differenzieren“, sagt Köllges. Änderungen der Impfempfehlung könnten sich natürlich immer noch ergeben. Auch die derzeitige Empfehlung der Stiko befindet sich derzeit noch in dem vorgeschriebenen Stellungnahme-Verfahren mit Bundesländern und Fachkreisen.