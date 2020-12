Möglicher Corona-Kontakt : Seehofer vorsorglich zuhause in Quarantäne

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer verbringt die nächsten Tage statt in Berlin zuhause in Bayern. Eine mögliche Kontaktperson wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

„Der Minister hat sich für eine erweiterte Kontaktbeschränkung in seiner häuslichen Umgebung entschieden“, teilte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage mit. Ministeriumssprecher Steve Alter hatte am Mittwochabend auf Twitter mitgeteilt, Seehofer habe sich nach einem möglichen Kontakt mit der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiterin des Ministeriums vorsorglich in Quarantäne begeben. Hinweise auf eine Infektion des Ministers lägen derzeit nicht vor.