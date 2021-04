Corona-Newsblog : Mönchengladbach und Krefeld werden Modellkommunen für Corona-Lockerungen

Die Hausärzte bekommen laut Gesundheitsminister Jens Spahn in den ersten Wochen zunächst nur Biontech/Pfizer zum impfen. Danach würden zusätzlich auch AstraZeneca-Dosen zur Verfügung gestellt. Später werde auch Johnson & Johnson in die Arztpraxen gehen. Spahn ergänzt, in den kommenden Wochen würden jeweils gut eine Million Dosen an Hausärzte ausgeliefert. Diese Woche waren es 940.000 Dosen.