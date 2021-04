Corona-Newsblog : Corona-Testergebnisse von 7000 Personen offenbar wegen Datenleck einsehbar

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat scharfe Kritik am Pandemie-Management der Bundesregierung geübt. „Einige Bundespolitiker tun so, als seien wir wegen der Länder in dieser schwierigen Lage. Der große Krisenversager ist aber die Bundesregierung. Nicht der Föderalismus, sondern die Bräsigkeit des Bundes ist das Problem“, sagte Bartsch unserer Redaktion. „Wir wären mit einer rechtzeitigen Impfstoff- und Testbeschaffung in einer anderen Situation - mit weniger Infizierten und weniger Toten. Jetzt stiftet die Union ein unerträgliches Corona-Hickhack, das an ihrer Regierungsfähigkeit zweifeln lässt.“ Bartsch fügte hinzu: „Die einen wollen die Ministerpräsidentenkonferenz vorziehen, die anderen verschieben. Nun ist sie abgesagt. Angela Merkel muss ihr Schweigen brechen und endlich konkret vorlegen, was sie ändern will.“ Einem bundesweiten Lockdown erteilte Bartsch eine Absage: „Es erschließt sich nicht, warum über eine Änderung des Infektionschutzgesetzes und fern der regionalen Unterschiede ein pauschaler Lockdown, den auch niemand konkret definiert, über das Land gelegt werden soll.“