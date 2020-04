Expertentipps in Zeiten der Pandemie : Modedesigner Kretschmer gibt praktische Anleitung zum Maskennähen

View this post on Instagram

Ihr Lieben, viele von euch haben in den letzten Wochen danach gefragt und ich freue mich sehr, dass ich eurem Wunsch nachkommen konnte: Ab heute könnt ihr auf www.guido-magazin.de ein Schnittmuster und die Anleitung für eure persönliche Mund- & Nasenmaske herunterladen. 🙏🏼 Die Masken sind eine gute Ergänzung zu den aktuellen Maßnahmen wie Händewaschen oder Abstand halten und dienen vor allem dazu eure Mitmenschen zu schützen. ♥️ Ich wünsche euch viel Freude beim Nähen eurer eigenen Guido-Maske und hoffe sie bringt euch mit einem etwas besseren Gefühl durch diese Zeit! Ich freue mich auf eure Kreationen und sende euch alles Liebe! Euer Guido 😘 Den Link zum Download des Schnittmusters findet ihr auch in meinem Profil. 😊 #guidosmasken #maskeauf Anzeige/Werbung wegen Markennennung