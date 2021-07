Studie zeigt : Mobile Luftfilter nur in wenigen Klassenräumen sinnvoll

Ein Luftfilter in einem Klassenraum einer Grund- und Mittelschule in Bayern. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Stuttgart Viele halten Luftfilter in Schulen für einen wichtigen Schritt, um den Schülern im kommenden Jahr mehr Präsenzunterricht zu ermöglichen. Doch eine Stuttgarter Studie kommt zu einem anderen Ergebnis.

Die Wirkung mobiler Luftfilter in Klassenräumen zum Schutz gegen das Coronavirus ist nach einer Studie der Universität Stuttgart begrenzt. Die Experten sprechen sich in ihrer Analyse im Auftrag der Stadt Stuttgart dagegen aus, solche Geräte für alle Schulen anzuschaffen. In der Studie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: „Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Pilotprojekt ist der flächendeckende Einsatz von Luftreinigungsgeräten nicht indiziert (angezeigt).“ In einzelnen Klassenräumen, die zu kleine oder zu wenige Fenster haben, sollte aber der Einsatz mobiler Geräte oder der Einbau stationärer Filter geplant werden.