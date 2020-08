Brandbrief an Kanzlerin Merkel : Mittelstandsverband warnt vor zweitem Corona-Lockdown

Im März und April waren so gut wie alle Läden geschlossen. Hier ist die fast menschenleere Königsallee in Düsseldorf zu sehen. Foto: dpa/Martin Gerten

Die Angst in der Wirtschaft ist groß vor einem erneuten Herunterfahren des öffentliche Lebens bei steigenden Infektionszahlen. Daher hat der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft vor einem solchen erneuten Einschnitt gewarnt.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft hat eindringlich vor einem zweiten Corona-Lockdown gewarnt. Ein erneutes Herunterfahren von öffentlichem Leben und Geschäftsleben wie im Frühjahr würde erheblich größere Schäden in der Wirtschaft und vor allem im Mittelstand zur Folge haben als beim ersten Mal, heißt es in einem „Brandbrief“ an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder. Dieser wird in der kommenden „Focus“-Aufgabe veröffentlicht und lag der Deutschen Presse-Agentur vor.