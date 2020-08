Mitarbeiter infiziert : Konservenfabrik in Mamming darf wieder produzieren

Regensburg/Mamming Zahlreiche Mitarbeiter einer Konservenfabrik im niederbayerischen Mamming sind in den vergangenen Tagen positiv auf Corona getestet. Der Betrieb wurde vorübergehend stillgelegt - jetzt darf die Produktion weitergehen.

In der Fabrik wurden am 31. Juli 43 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, am 1. August waren von 600 getesteten Mitarbeitern bereits 152 positiv. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass das Virus auch bei 75 weiteren Kontaktpersonen nachgewiesen worden war.