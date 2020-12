Wichtiges Update da : Corona-Warnapp jetzt mit Kontakt-Tagebuch

Die Corona-Warnapp gibt Bescheid, sobald man mit Menschen in Kontakt gekommen ist, die mit dem Corona-Virus infiziert sind - sofern diese auch die App installiert haben. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Corona-Warnapp wird laufend weiter entwickelt. Eine wichtige Neuerung gibt es für Apple-User bereits, Android-Nutzer können bald nachziehen. Die Rede ist vom integrierten Kontakt-Tagebuch.

Als Mitte Juni die Corona-Warnapp an den Start ging, hofften viele auf einen schnellen Effekt. Ganz so einfach wurde es nicht, schließlich funktioniert die Idee nur dann gut, wenn so viele Menschen wie möglich das Programm aufs Smartphone geladen haben. Bis heute wurde sie rund 24 Millionen Mal heruntergeladen.