Geimpfte und Genesene : Mindestens 26 Corona-Infizierte nach Party in Münster

Münster Bei den Infizierten handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um Genesene und Geimpfte. Der Club hatte mit 2G-Regeln geöffnet. Die Stadt rechnet mit weiteren positiven Testergebnissen.

Bei einer Partynacht mit „2G“-Zugangsbeschränkung in einem Club in Münster haben sich vergangene Woche mindestens 26 Menschen mit Corona infiziert, hauptsächlich Mittzwanziger. Dabei handele es sich nach bisherigen Erkenntnissen um Impfdurchbrüche und Ansteckungen von bereits Genesenen, berichtete die Stadt Münster am Donnerstag. 20 Infizierte wohnten in Münster. Ein Mitarbeiter des Clubs sei ebenfalls positiv getestet worden.