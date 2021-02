Analyse zum Milliarden-Verlust für Bayer : Die Rache von Monsanto

Der Kauf des umstrittenen US-Konzerns zieht Bayer weiter in die Tiefe. Die Glyphosat-Klagen führen zu Verlusten und auch der Gewinn der Agrarsparte stürzt ab. Die Dividende wird drastisch auf zwei Euro gekürzt. Nun warten die Mitarbeiter auf Details zum Stellenabbau.

Die Übernahme des US-Konzerns Monsanto zieht Bayer tief in die roten Zahlen. Im vergangenen Jahr machte der Konzern unterm Strich einen Verlust von 10,5 Milliarden Euro, wie Bayer am Donnerstag mitteilte. Zum Vergleich: 2019 gab es noch einen Gewinn von 4,1 Milliarden Euro. Der nicht enden wollende Streit mit den Glyphosat-Klägern in den USA sogt für hohe Kosten und Rückstellungen, und auch im operativen Geschäft läuft es bei der Agrarsparte schlecht.

Problemfall Agrarsparte Zwar hat sich Bayer Anfang Februar mit den Klägeranwälten in den USA darauf geeinigt, wie künftige Klagen beigelegt werden sollen. Vor allem soll den Klägern der Gang vor das Gericht weiter möglich bleiben, so wie es der Bundesrichter Vince Chhabria gefordert hatte. Einen Antrag auf vorläufige Genehmigung des Vergleichs haben die Klägeranwälte bei Gericht eingereicht, nun hängt das Schicksal von Bayer wieder einmal an Chhabria, der entscheiden muss. 125.000 Klagen gab es, 90.000 davon hat Bayer mit einem Vergleich beendet, beziehungsweise sie entsprachen nicht den Kriterien für einen Vergleich. Doch auch operativ läuft es schlecht bei der Agrarsparte: Alleine im vierten Quartal brach der Gewinn, auch wegen gesunkener Nachfrage im wichtigen Markt Nordamerika, um 30 Prozent ein. Die Belastungen im Agrargeschäft führten zu milliardenschweren Abschreibungen.

Folgen für die Aktionäre Den Absturz bekommen nun auch die Aktionäre zu spüren. Die Dividende für 2020 soll drastisch gekürzt werden: Statt 2,80 Euro wie im Vorjahr soll es jetzt nur noch zwei Euro je Aktie geben. Dass Bayer überhaupt eine Dividende zahlt, liegt daran, dass jenseits der Sonderbelastungen und Abschreibungen der operative Gewinn (Ebitda) 2020 unverändert bei 11,5 Milliarden Euro lag. „Unsere operative Stärke in diesen unruhigen Zeiten zeigt, dass sich unsere Geschäfte auch in der Pandemie als widerstandsfähig erweisen“, sagte Bayer-Chef Werner Baumann. Der trübe Ausblick (Bayer erwartet nur einen Gewinn auf Vorjahresniveau) ließ die Aktie aber auch am Donnerstag zeitweise um über drei Prozent fallen, Bayer rutschte damit ans Ende des Dax. Immerhin hat die Aussicht auf einen Vergleich in den USA in den vergangenen Wochen für etwas Erholung gesorgt. Die Aktie steht bei 53 Euro. Vor der Monsanto-Übernahme war es doppelt so viel, das Rekordhoch liegt bei 140 Euro und ist in weiter Ferne.