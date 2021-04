Betrug in Mexiko : Zwei Männer verkleiden sich als Senioren und bekommen Corona-Impfung

Mexiko-Stadt Zwei Männer haben sich in Mexiko als Senioren verkleidet und sich so Corona-Impfungen erschlichen. Ein Detail hat die Männer im Alter von 30 und 35 Jahren dann jedoch auffliegen lassen.

Die beiden hatten sich die Haare und Augenbrauen weiß gefärbt und waren mit gefälschten Ausweisen vor zwei Wochen zu einer Impfstätte in Mexiko-Stadt gegangen, wie die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Claudia Sheinbaum, am Mittwoch in einer Pressekonferenz mitteilte. Dort wurden ihnen demnach Impfdosen gespritzt, obwohl in Mexiko bislang nur Beschäftigte im öffentlichen Gesundheitswesen, einige Lehrer und Menschen im Alter von mindestens 60 Jahren immunisiert werden sollen. Letztlich seien die Betrüger aber wegen ihrer Stimmen aufgeflogen. Die Männer im Alter von 30 und 35 Jahren seien festgenommen worden, gegen sie werde wegen Ausweisfälschung ermittelt.