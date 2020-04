Corona-Krise in Mexiko : Drogenkartelle verteilen Hilfspakete - Präsident kann sie nicht stopppen

Corona-Krise in Mexiko

Mexiko-Stadt Die mexikanische Regierung ist nach eigenem Eingeständnis machtlos gegenüber der Praxis von Drogenkartellen, während der Corona-Epidemie Hilfspakete zu verteilen. Das Morden geht derweil weiter.

Selbst die grassierende Corona-Pandemie kann die Welle der Gewalt in Mexiko nicht stoppen. Zwar verteilten Mitglieder von Drogenkartellen laut Medienberichten zuletzt Hilfspakete mit Lebensmitteln an Bedürftige, doch das Morden geht weiter. „Wir kümmern uns um das Coronavirus, aber leider haben wir immer noch das Problem mit den Morden“, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Montag. Die Regierung könne sie aber nicht stoppen. „Es ist etwas, das geschieht, es lässt sich nicht vermeiden“, sagte er. López Obrador rief die Kartelle aber auf, damit aufzuhören. „Das ist keine Hilfe“, sagte er. „Hilfe wäre, wenn sie niemandem mehr Schaden zufügen würden.“