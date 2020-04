Merkel-Rede im Corona-Liveblog : „Wir sind noch lange nicht über den Berg“

"Diese Pandemie verlangt uns allen in diesem Land ziemlich viel ab." Die Kanzlerin sei überzeugt, dass man der Not und den Wünschen nach Normalisierung am besten begegnen könne, wenn man gerade am Anfang der Pandemie an harten Maßnahmen festhalte. Die Lockerungen dürften nicht zu voreilig ausfallen. Was die aktuellen Lockerungen bezüglich der Infektionszahlen bedeuten, "sehen wir in 14 Tagen und nicht vorher."