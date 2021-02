Kanzlerin nach EU-Videogipfel : Merkel dämpft Hoffnung auf schnelle Öffnungen durch Selbsttests

Berlin Kanzlerin Angela Merkel hat Hoffnungen auf sehr schnelle Lockerungen der Kontaktbeschränkungen mit der Einführung der Corona-Selbsttests gedämpft. Sie geht zudem davon aus, dass der EU-Impfpass bis zum Sommer entwickelt werden kann.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Hoffnungen auf sehr schnelle und umfassende Lockerungen der strengen Kontaktbeschränkungen mit der Einführung der Corona-Selbsttests gedämpft. Es müsse zunächst gründlich geprüft werden, „ob wir uns durch ein vermehrtes Testen auch mit diesen Selbsttests einen Puffer erarbeiten können, so dass wir in der Inzidenz etwas höher gehen können als 35“, sagte Merkel am Donnerstagabend nach dem Video-EU-Sondergipfel zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie. Man könne trotz der Selbsttests weder auf Inzidenzen generell verzichten noch sofort öffnen.