Corona-Verstoß : 26.000 Dollar Strafe wegen Fast-Food-Party

Canberra Im australischen Melbourne herrscht derzeit eine Ausgangssperre wegen gestiegener Corona-Infektionen. Ein Fastfood-Snack für eine Geburtstagsparty ist die Gäste deshalb jetzt teuer zu stehen gekommen.

Weil sie gegen die Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie verstießen, mussten die Partygäste in Melbourne insgesamt etwa 26.000 australische Dollar (etwa 16 000.Euro) an Strafe zahlen, wie die Polizei am Freitag bekanntgab. Melbourne, die mit rund fünf Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt des Kontinents, befindet sich wegen eines rasanten Anstiegs der Infektionszahlen seit Mittwoch dieser Woche erneut in einem sechswöchigen Lockdown.