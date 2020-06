Studie zu Corona-Lockerungen : Mehrheit für komplette Öffnung von Schulen und Kitas

Bunte Gummistiefel hängen als Zeichen der Zusammengehörigkeit am Zaun eines Kindergartens. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Mainz Laut einer neuen Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen dafür, alle Schulen und Kitas nach den Sommerferien zu öffnen. Das ergab eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des SWR, wie der Sender am Mittwoch mitteilte.

In der bundesweiten Befragung haben sich demnach 58 Prozent für eine komplette Öffnung der Schulen und Kitas in Deutschland nach den Sommerferien ausgesprochen. Rund ein Drittel der Befragten (34 Prozent) meinten, der Kita- und Schulbetrieb sollte weiterhin nur teilweise erfolgen. Lediglich drei Prozent bevorzugten eine gänzliche Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen.

In den ostdeutschen Bundesländern sei der Wunsch nach uneingeschränkter Öffnung der Schulen und Kitas besonders ausgeprägt gewesen (68 Prozent), hieß es weiter. In den westdeutschen Bundesländern habe die Zustimmung mit 56 Prozent deutlich unter dem ostdeutschen Wert gelegen.

Die Umfrage im Auftrag des SWR beruhte auf der Befragung von mehr als 1000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern. Die Ergebnisse stellt der Sender in seinem Bürgertalk „mal ehrlich ... Schule in der Krise!“ am Mittwoch um 22 Uhr im SWR Fernsehen vor.