Neue Umfrage zeigt : Mehrheit der Deutschen gegen Lockerung des Kontaktverbots

Zwei Polizistinnen (M) reiten auf ihren Pferden über die von Menschen bevölkerten Wiesen am nördlichen Mainufer entlang und kontrollieren die Einhaltung des Kontaktverbotes, das wegen der Corona-Pandemie immer noch besteht. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Berlin Wie kommen wir da wieder raus? Die Debatte über den Ausstieg aus den Anti-Corona-Maßnahmen läuft auf Hochtouren. Aber die Angst vor dem Virus überwiegt bei vielen noch die Sehnsucht nach Normalität.

Die Mehrheit der Deutschen ist gegen eine Lockerung des Kontaktverbots zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur plädierten 44 Prozent für eine Verlängerung der Maßnahmen über den 19. April hinaus, 12 Prozent sind sogar für eine Verschärfung. Nur 32 Prozent sind für eine Lockerung und 8 Prozent für eine Abschaffung der von Bund und Ländern beschlossenen Einschränkungen. 5 Prozent machten keine Angaben.

Am Mittwoch berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder, wie man nach dem 19. April verfahren will. Die Runde hatte am 22. März zunächst für zwei Wochen umfassende Einschränkungen der Bewegungsfreiheit beschlossen und sie später über Ostern bis zum 19. April verlängert. Schon vorher waren Sport- und Kulturveranstaltungen mit Zuschauern verboten und die meisten Geschäfte - mit Ausnahme vor allem des Lebensmittelhandels - geschlossen worden.