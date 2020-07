Kurz nach Eröffnung : Mehrere britische Pubs wegen Coronavirus-Infektionen dicht

London Kurz nach der Wiederöffnung sind mehrere Pubs in England wegen Coronavirus-Infektionen von Gästen wieder geschlossen worden. Kritiker halten die Lockerungen für verfrüht, weil Großbritannien schwer von der Pandemie betroffen ist.

Betroffen sind mindestens drei Kneipen in Burnham-on-See an der Südwestküste, in Batley im nördlichen England und in Alverstoke im Süden. Die Pubs seien gründlich gereinigt und die Mitarbeiter getestet worden, teilten die Betreiber in sozialen Medien mit.