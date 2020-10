Kommentar zu den Corona-Hilfen: : Mehr Wumms bei der Hilfs-Bürokratie

Gut, dass Schulen und Kitas offen bleiben. Den Preis dafür aber zahlt die Freizeitwirtschaft. Der Staat muss seine Hilfen viel einfacher gestalten. Die Bazooka, von der Scholz gerne spricht, ist wegen der Bürokratie kaum gefragt.

Im ersten Lockdown legten er und Finanzminister Olaf Scholz 1,4 Billionen Euro an Staatshilfe auf den Tisch. Davon sind nicht einmal zehn Prozent abgerufen worden. Das liegt auch daran, dass die vielen Hilfen unübersichtlich sind, ihre Beantragung kompliziert und die Auszahlung riskant ist. Allzu schnell drohen Rückzahlungsforderungen oder gerät der Antragsteller unter Betrugsverdacht. Dass Firmen, denen der Staat einen Umsatzausfall gegenüber November 2019 erstatten will, womöglich andere Hilfen wie das Kurzarbeitergeld gegenrechnen sollen, lässt nichts Gutes ahnen. Nicht so kleinlich, bitte! Die Bazooka hat ihre Munition doch sowieso nicht verschossen.