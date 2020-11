Seit Beginn der Pandemie : Mehr als eine Million Corona-Infektionen in Deutschland - fast 100 Tote in NRW

Mehr als eine Million Corona-Infektionen in Deutschland - fast 100 Tote in NRW

Berlin Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 22.806 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit überschreitet die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Fälle in Deutschland die Marke von einer Million. Allein in NRW wurden knapp 5000 Fälle registriert.

Konkret stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekanntgewordenen Fälle auf 1.006.394, wie das RKI am Freitagmorgen bekanntgab (Stand: 27.11., 00.00 Uhr). Am Freitag vor einer Woche war mit 23.648 ans RKI übermittelten Fällen zuletzt ein Höchststand bei den täglichen Neuinfektionen erreicht worden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Freitag um 426 auf insgesamt 15.586. Das ist Rekord seit Beginn der Pandemie. Am Mittwoch war mit 410 Fällen jüngst ein Spitzenwert in diesem Bereich festgestellt worden. Das RKI schätzt, dass rund 696.100 Menschen inzwischen genesen sind.

Einen besonders starken Anstieg der Corona-Fallzahlen verzeichnet NRW. Im bevölkerungsreichsten Bundesland meldete das RKI am Freitag (Stand 27.11., 00.00 Uhr) 5013 Neuinfektionen - insgesamt sind nun 250.884 Menschen mit dem Virus infiziert (Vortag: 245.871). 96 neue Todesfälle sind in NRW im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Todesfälle allein in NRW auf 3306.

Am Donnerstagabend hatten bereits die Daten der Universität Johns Hopkins (USA) in Baltimore eine Überschreitung der Millionengrenze bei festgestellten Corona-Infektionen in Deutschland gezeigt. Die Daten der Forscher werden regelmäßig aktualisiert und zeigen daher häufig einen höheren Stand als offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder der betroffenen Länder. In manchen Fällen wurden die Zahlen aber auch nachträglich korrigiert.