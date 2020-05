Viel los in der Hauptstadt : Mehr als 30 Anti-Corona-Kundgebungen in Berlin - 1000 Polizisten im Einsatz

Teilnehmer einer Demonstration einer Gruppe «Gelbe Westen» mit dem Titel: «Heimat und Weltfrieden» stehen am Großen Stern. Auch an diesem Samstag stellt sich die Polizei auf zahlreiche Proteste gegen die Corona-Einschränkungen und Gegendemonstrationen in Berlin ein. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Erneut haben Anti-Corona-Demonstranten in Berlin bei zahlreichen Veranstaltungen gegen die Maßnahmen der Politik während der Pandemie protestiert. Die Polizei in der Bundeshauptstadt war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Mit einem Großaufgebot hat die Berliner Polizei am Samstag wieder zahlreiche Demonstrationen gegen die Corona-Verordnungen sowie Gegendemonstrationen begleitet. Insgesamt seien rund 1.100 Polizisten bei mehr als 30 angemeldeten Versammlungen mit Corona-Bezug dabei gewesen. Bis auf eine Kundgebung am Großen Stern, die vorzeitig beendet wurde, seien alle Veranstaltungen bislang störungsfrei verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag auf Anfrage. Teilweise habe es sich nur um Versammlungen mit einer Handvoll Menschen gehandelt. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sind in Berlin derzeit nur bis zu 50 Teilnehmer je Demonstration erlaubt.