Mediziner zu Omikron-Variante : „Mild heißt nicht harmlos“

Auch mit der Omikron-Variante kann es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Düsseldorf Virologen warnen davor, die Omikron-Variante zu unterschätzen. Zwar gebe es Hinweise, dass die Mutante zu weniger Krankenhausaufenthalten führe. Dennoch sei noch unklar, wie es mit Langzeitfolgen aussehe. Und einige Therapien sind wirkungslos.

Mit der steigenden Zahl der Omikron-Fälle in Deutschland wächst allgemein die Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Tatsächlich hält Andreas Schuppert, Physiker und Modellierer von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, bundesweite Inzidenzen von über 2000 wie aktuell schon in Dänemark auch hierzulande für plausibel. Schon jetzt müsse in Deutschland von einer erheblichen Dunkelziffer ausgegangen werden. Steigen die Infektionszahlen weiter wie befürchtet an, könne es in der Gruppe der Ungeimpften gehäuft zu intensivpflichtigen Krankheitsverläufen kommen – selbst wenn sich die Omikron-Variante nach bisherigen Beobachtungen als etwas ungefährlicher als die bislang beherrschende Delta-Mutante erweise.

Bei Omikron auf einen milderen Verlauf zu hoffen, sei aber trügerisch, warnt Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie der München Klinik Schwabing. Zudem würden sich Menschen mit schwachen Symptomen oft nicht testen lassen und das Virus so weitertragen. Auch gebe es noch kein abschließendes Bild etwa zu Long-Covid-Symptomen nach einem milden Verlauf. Einige Antikörper-Therapien würden bei Omikron außerdem nicht wirken. „Mild heißt also nicht harmlos“, sagt Wendtner. Dennoch wiesen Zahlen aus Großbritannien darauf hin, dass die Krankheitsschwere vermindert sei. Bei kurzen Krankenhausaufenthalten sei die Hospitalisierungsrate dort um 20 bis 25 Prozent gesunken, bei längeren Aufenthalten um 40 bis 45 Prozent.

Laut Jörg Tim, Leiter des Instituts für Virologie am Uniklinikum Düsseldorf, sei das wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sich das Virus vor allem in den oberen Atemwegen einnistet, aber nicht so häufig in den Lungenzellen. Dies passe gut zu den klinischen Daten aus Großbritannien. Generell lasse sich aber der Verlauf der Omikron-Welle in England nur bedingt mit den Verhältnissen in Deutschland vergleichen, sagt Wendtner. Dort habe man neben dem Impfen auch auf den Weg der natürlichen Durchseuchung gesetzt, viele Menschen seien genesen und hätten damit einen gewissen Schutz. „Bei uns gibt es aber mit mehr als 25 Prozent ungeimpften Menschen andere Ausgangsvoraussetzungen“, erklärt Wendtner. „Dies wird unser Gesundheitssystem belasten.“

In der München Klinik Schwabing haben sich schon 24 Mitarbeiter mit der Omikron-Variante infiziert. Um den Klinikbetrieb aufrechtzuerhalten, mussten Operationen verschoben und Personal aus den eigenen Reihen rekrutiert werden. Zudem helfe die Bundeswehr im Verwaltungsbereich aus. Um das exponentielle Wachstum des Virus zu stoppen und die kritische Infrastruktur zu schützen, müsse gezielt gehandelt werden, sagt Schuppert. Dabei sei ein Blick nach Dänemark hilfreich. Dort habe sich gezeigt, dass die Schutzwirkung gegen eine Omikron-Infektion bei doppelt Geimpften gering sei; die Zahl der Impfdurchbrüche sei stark gestiegen. Erst der Booster schütze zuverlässiger vor einer Infektion. Gegen schwere Verläufe seien allerdings auch doppelt Geimpfte gut gewappnet. „Wir werden also auch hierzulande sehr hohe Infektionszahlen bei doppelt Geimpften sehen – aber mit niedrigem Risiko für einen schweren Verlauf“, sagt Schuppert. Generell sehen die Mediziner die schiere Zahl der Infizierten als entscheidendes Problem. In früheren Wellen sei man von einer tiefen Talsohle aus gestartet, sagt Wendtner, nun aber liege die Absprungbasis deutlich höher.