Corona-Fehlalarm : Schule in Mecklenburg-Vorpommern öffnet wieder

Schule in Mecklenburg-Vorpommern öffnet wieder

Graal-Müritz Nachdem vergangenen Freitag in Mecklenburg-Vorpommern zwei Schulen geschlossen wurden, hat sich ein Fall als falscher Alarm herausgestellt. Der Unterricht wird am Freitag wieder aufgenommen.

Eine Grundschule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) war nach einem - wie nun bekannt wurde - falsch-positiven Corona-Abstrichtest geschlossen worden. „Das Probenmaterial des Kindes war stark mit biologischem Material einer anderen Person verunreinigt, die tatsächlich Covid-19-positiv ist“, teilte das Landratsamt des Kreises Rostock am Donnerstag mit.

Nach den nun erfolgten Negativtests des Kindes und der Kontaktpersonen könne eine Sars-CoV-2-Infektion des Schulkindes ausgeschlossen werden. Der Unterricht soll am Freitag wieder aufgenommen werden. Zu den möglichen Hintergründen der Verunreinigung machte der Kreis am Donnerstag keine Angaben. Der Mitteilung von Mittwoch zufolge waren das Kind und die tatsächlich positive Person in der gleichen Arztpraxis abgestrichen worden.