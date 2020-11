Vier Menschen verletzt : Maskenverweigerer versprüht Reizstoff in Schnellrestaurant

Berlin Ein Mann hat ein Schnellrestaurant in Berlin ohne Mund-Nasen-Schutz betreten. Nachdem er gebeten wurde, zu gehen, kehrte er mit Sturmhaube und Reizstoff zurück.

Zwei Gäste und zwei Angestellte sind bei einer Reizstoff-Attacke in einem Schnellrestaurant in Berlin-Friedrichsfelde leicht verletzt worden. Ein Mann mit Sturmhaube soll das Reizmittel in der Nacht zu Donnerstag in dem Lokal versprüht haben, wie die Polizei mitteilte.