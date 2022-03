Wüst für Beibehaltung von Schutzregeln : Maskenpflicht in Schulen bis Ostern

Bislang sind Masken an den Schulen Pflicht. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf/Berlin Angesichts neuer Infektions-Rekorde will Hendrik Wüst an der Maßnahme festhalten. Ärzte hoffen, dass in NRW bis zum 2. April alle Corona-Regeln bleiben. Bund und Länder streiten über das Infektionsschutz-Gesetz. Kanzler Scholz sagt den Kommunen bei dem Treffen wegen der Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge finanzielle Hilfe zu.

Vor dem Hintergrund neuer Infektions-Rekorde will die Landesregierung an der Maskenpflicht in Schulen festhalten: „Ich wäre sehr dafür, das noch zu tun bis zu den Osterferien“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vor der Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) am Donnerstag im WDR. Das gebe „ein Stück mehr Sicherheit“. Binnen eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut bundesweit 295.000 Neuinfektionen gemeldet.

Nach dem Treffen forderte Wüst Nachbesserungen am Infektionsschutzgesetz des Bundes, das der Bundestag am Freitag beschließen soll. Das Gesetz sei „das exakte Gegenteil“ von dem, was die Länder bräuchten, um schnell auf dramatische Entwicklungen reagieren zu können, so Wüst. Danach soll es nur noch einen Basisschutz wie Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen, Bussen und Bahnen geben. Nur in Hotspot-Regionen können Länder zusätzliche Beschränkungen verhängen, wobei schwammig definiert ist, was eine Hotspot-Region ist. Bis zum 2. April gilt aber eine Übergangsfrist.

Info Die Inzidenz in NRW steigt weiter Inzidenz In Nordrhein-Westfalen steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) die Inzidenz auf 1436. Bundesweit erreichte sie den Rekordwert von 1651. Todesfälle In NRW wurden binnen eines Tages 58 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 7,8.

Es zeichnet sich ab, dass NRW wie viele andere Länder diese nutzen wil: Damit kann die Maskenpflicht auch in Handel, Gastronomie und Innenräumen weiter gelten, zudem bleiben vorerst die Zugangsregeln wie 3G. Ob diese Regeln auch nach dem 2. April bleiben, hängt davon ab, ob sich ganz NRW zum Hotspot erklärt. Der Bund stellte klar, dass dies möglich ist.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) empfiehlt dies dringend: „Ich würde es begrüßen, wenn die Landesregierung die möglichen Übergangsregelungen bis Anfang April voll ausschöpfen würde. Aus medizinischer Sicht sollten auch weiter wichtige Schutzmaßnahmen wie das Masketragen in Innenräumen im Alltag unbedingt beibehalten werden“, sagte KV-Chef Frank Bergmann. „In Zeiten steigender Infektionszahlen dürfen wir grundlegende Basismaßnahmen nicht vorschnell aus der Hand geben. Die Pandemie ist nicht vorbei.“

Das bekräftigte auch Kanzler Olaf Scholz (SPD): „Die Pandemie ist nicht vorbei. Viele Menschen sterben, weil sie sich nicht haben impfen lassen.“ Er appellierte an diese, das nachzuholen: Im Herbst könnte es erneut eine schwere Welle geben.

Für Ärger sorgt auch der geplante Ausstieg des Landes aus den regelmäßigen Corona-Tests in Kitas. Die SPD kritisierte im Familienausschuss des Landtags die Entscheidung als hochriskant und falsch. Die FDP warf ihr im Gegenzug Panikmache vor. Im Ausschuss kam es zum Eklat, weil das Land die Chefin des Kinderärzte-Verbands Nordhein eingeladen hatte, diese dann aber doch nicht befragte.

Zweites Thema der Bund-Länder-Runde war der Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. „Es werden viele Flüchtlinge kommen“, erwartet Scholz und sagte den Kommunen Hilfe zu. Die große Herausforderung müsse man gemeinsam bewältigen, dies erstrecke sich auch auf die finanzielle Verantwortung.

„Wer vor Putins Krieg flüchtet, ist in Deutschland sicher und willkommen“, betonte Wüst. Er mahnte aber auch: „Alleine können die Kommunen die Aufnahme nicht stemmen.“ Schon zuvor hatte er appelliert: Der Bund müsse sich stärker bei der Verteilung engagieren, damit nicht einige Städte überfordert werden. Allein in Berlin kommen täglich über 1000 Ukrainer an. In Düsseldorf sind mehr als 2500 Geflüchtete in kommunalen Notunterkünften untergebracht.