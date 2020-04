Kehrtwende bei Epidemie-Bekämpfung : Nordrhein-Westfalen führt nun doch Maskenpflicht ein

Düsseldorf Auch NRW führt eine landesweite Maskenpflicht beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen ein. Gemeinsam mit drei anderen Bundesländern einigte sich die Landesregierung auf eine Vorgehensweise.

Kehrtwende beim Thema Maskenschutz: Nachdem die Landesregierung sich lange geweigert hatte, das Tragen von Masken im öffentlichen Raum anzuordnen, gibt sie nun dem Druck der eigenen Kommunen und anderer Bundesländer nach und führt sie doch ein. Wie die Staatskanzlei am Mittwochmittag mitteilte, müssen die Bürgerinnen und Bürger in NRW ab Montag, 27. April, im ÖPNV und Einzelhandel sogenannte Mund-Nasen-Bedeckung tragen. NRW geht den Schritt gemeinsam mit Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Deren Regierungssprecher teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, unter Beachtung regionaler Besonderheiten sei „ein möglichst geschlossenes Vorgehen der staatlichen Ebenen im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz politischer Entscheidungen“ – ein unverhohlener Seitenhieb auf den Freistaat Bayern, der am Montag als erstes westdeutsches Flächenland eine landesweite Maskenpflicht angekündigt hatte.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte dazu: „Nordrhein-Westfalen bleibt seiner Linie treu: Die Rückkehr in eine verantwortungsvolle Normalität bleibt eng verbunden mit einem konsequent verfolgten Schutz der Gesundheit. Wir brauchen möglichst ähnliche Regelungen in allen deutschen Ländern.“ Das Wichtigste bleibe es, Abstand zu halten und die Hygieneregeln konsequent einzuhalten. „Nach Experten-Auffassung kann auch das Tragen von Alltagsmasken dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Wir müssen alles tun, was dabei hilft, umsichtig den Weg zurück zu einem Leben in Normalität zu finden“, so Laschet.