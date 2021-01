Aufklärung statt Zwang : So reagieren Politik und Wirtschaft auf Söders Impfpflicht-Idee

So reagieren Politik und Wirtschaft auf Söders Impfpflicht-Idee

Berlin Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat mit seiner erneuten Forderung nach einer Impfpflicht-Debatte für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen scharfe Kritik geerntet. Stattdessen wird die Forderung nach besserer Aufklärung laut.

So sieht Gesundheitsminister Jens Spahn eine Impfpflicht für Pflegekräfte kritisch. "Wir setzen weiterhin auf Aufklärung", sagt der CDU-Politiker nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen in der CDU/CSU-Fraktionssitzung. Er halte deshalb nichts von Diskussionen über eine Impfpflicht, und ihm gefalle die Tendenz der Debatte nicht. Wichtig sei vielmehr die Wertschätzung der Pflegekräfte.

Die Bundes-SPD weist den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten deutlich zurück. „Unser Ziel ist es, Menschen zu überzeugen. Eine Impfpflicht lehnen wir ab“, sagte SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas am Dienstag. Viele Pflegekräfte seien sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst und ließen sich selbstverständlich impfen. Die Menschen, die noch skeptisch seien, gelte es zu überzeugen.

Die Diskussion über eine Impfpflicht für Pflegeberufe lenke zudem vom eigentlichen Problem ab, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. „So eine Schärfe spielt Impfgegnern in die Hände.“ Impfungen seien wichtig, um die Corona-Pandemie zu bewältigen. Es gebe aber viel zu wenig Impfangebote.

Gegen eine Impflicht für Pflegekräfte sprachen sich auch deutsche Pflegeverbände aus. „Deutschlands Pflegefachpersonen benötigen keine Impfpflicht gegen das Corona-Virus“, so der Präsident des Deutschen Pflegerats (DPR), Franz Wagner in einer Mitteilung am Dienstag. „Zwang schafft keine guten Lösungen.“ Auch die Bundespflegekammer „hält nichts“ von einer derartigen Regelung. Stattdessen forderten sie mehr Aufklärung.