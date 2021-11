Thomas Mertens bei Lanz : Stiko will Booster-Impfung für alle ab 18 Jahren empfehlen

Berlin Am Mittwoch berät die Ständige Impfkommission erneut über ihre Empfehlung von Auffrischungsimpfungen. Ihr Chef Thomas Mertens hat in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz ankündigt, diese nun auch für alle ab 18 Jahren empfehlen zu wollen.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat eine baldige Ausweitung der Empfehlung für Corona-Auffrischungsimpfungen in Aussicht gestellt. Die Stiko werde am Mittwoch „über die nächste, sozusagen die fortgeschriebene Empfehlung beraten, und das wird nicht lange dauern, und dann wird die jetzt von Ihnen reklamierte Empfehlung auch kommen“, sagte Mertens am Dienstag auf eine entsprechende Frage in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Bislang empfiehlt das Gremium eine Auffrischungsimpfung unter anderem Menschen ab 70 Jahren. Auf Nachfrage machte Mertens klar, dass die Empfehlung „bis 18“ gesenkt werden könnte.