Neue Rekordwerte in den USA : Trumps Stabschef Mark Meadows positiv auf Corona getestet

Washington Einer der wichtigsten Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem Coronavirus angesteckt.

Trumps Stabschef Mark Meadows sei positiv auf das Virus getestet worden, berichteten die Sender CNN und CBS sowie die Zeitung „New York Times“ in der Nacht zu Samstag übereinstimmend. Das Weiße Haus wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Meadows hatte Trump am Dienstag – dem Tag der Wahl in den USA – bei einem Besuch von Wahlhelfern in Arlington bei Washington begleitet. Die „New York Times“ berichtete, Meadows Test sei am Mittwoch positiv ausgefallen.