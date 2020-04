Ende der Kontaktbeschränkungen : Wenig Aussicht auf schnelle weitere Corona-Lockerungen

Berlin Die SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer stützt Kanzlerin Merkel und dämpft Erwartungen. Man müsse zunächst abwarten, wie sich die jüngsten Lockerungsmaßnahmen auswirkten.

Die bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden bei der nächsten Beratung von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag aller Voraussicht nach bundesweit kaum gelockert. Abweichungen einzelner Länder hält das Kanzleramt aber je nach regionaler Entwicklung der Epidemie für nachvollziehbar, wie Regierungsvertreter am Montag in Berlin erklärten. Merkel blieb dabei, dass es vor dem 6. Mai keine verlässliche Bewertung der neuen Infektionszahlen gebe. Darauf wies ihr Sprecher Steffen Seibert ausdrücklich hin.