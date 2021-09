„Maskenball“ in Mallorcas Discos : Tanzflächen auf der Lieblingsinsel der Deutschen dürfen wieder öffnen

Palma Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor eineinhalb Jahren dürfen Clubs, Discos und Nachtlokale auf Mallorca und den anderen Baleareninseln ab dem 8. Oktober wieder ihre Tanzflächen öffnen. Warum das nicht für alle Inhaber interessant ist.

Clubs, Diskotheken und Nachtlokale dürfen ihre Tanzflächen wieder öffnen, kündigte der regionale Tourismusminister Iago Negueruela am Montag angesichts niedriger Corona-Zahlen an. „Die Balearen kehren praktisch zur Normalität zurück“, sagte er. So ganz normal wird es aber dann doch noch nicht zugehen, denn wer tanzen will, muss dabei eine Maske tragen. Wer nicht tanzt, sondern am Getränk nippt, muss sitzen. Um 5 Uhr morgens ist Schluss.