Appartements mit Service : Luxus-Quarantäne mit persönlichem Lebensmittelboten

Genf Während die Hotel- und Tourismusbranche von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen ist, hat eine Schweizer Firma einen Weg gefunden, sich in der Krise über Wasser zu halten: mit dem Angebot zur Luxus-Quarantäne.

Le Bijou, Nobelanbieter für Appartements mit Service, bietet seinen Kunden eine Isolation mit Stil. Auf Wunsch können ein persönlicher Lebensmittelbote, Besuche eines Arztes sowie Coronatests in der Wohnung dazu gebucht werden. „Es hat einfach Sinn gemacht“, sagt Le-Bijou-Mitgründer und -Chef Alexander Hübner der Nachrichtenagentur AFP. Mit 42 Wohnungen im Angebot bemerkte er Ende Februar einen Rückgang der Buchungen, als die ersten Coronafälle in der Schweiz auftraten und die Lage im Nachbarland Italien außer Kontrolle geriet.

Immer mehr internationale Flüge wurden gestrichen, und wohlhabende Touristen, die zum Großteil den Kundenstamm seiner Firma ausmachen, konnten nicht reisen. Zugleich seien Buchungen für ungewöhnlich lange Zeiträume - für zwei Wochen oder länger - getätigt worden, sagt Hübner. Zudem hätten viele Kunden nach Hausbesuchen von Ärzten gefragt. „Uns ist klar geworden, dass wir uns einen neuen Service überlegen und uns so schnell wie möglich anpassen müssen - also kamen wir auf die Idee der Quarantäne-Appartements.“

Menschen auf der Suche nach vollständiger Isolation können „kontaktlos“ einchecken und Lebensmittel oder fertige Gerichte bestellen, die vor der Tür abgestellt werden. „Wenn man in der Schweiz gestrandet ist oder man als Hochrisikogruppe gilt, ist dies wahrscheinlich das beste Angebot, das man finden kann“, meint Hübner.

Hübner betont auch, dass sein Unternehmen aus der Krise keinen Profit schlagen wolle. Le Bijou biete deshalb Ärzten und Krankenschwestern im Kampf gegen das Virus einen kostenlosen Aufenthalt an. „Wir haben Spas in den Zimmern, was für einen Arzt zum Entspannen sehr angenehm sein könnte.“