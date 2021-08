Ab 15. November : Lufthansa-Tochter Swiss führt Corona-Impfpflicht für Crews ein

Frankfurt/Basel Weil immer mehr Länder bei der Einreise eine Impfpflicht für Flugcrews verlangen würden, verpflichtet die Schweizer Fluggesellschaft ihr Personal künftig zu einer Corona-Impfung.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss führt eine Corona-Impfpflicht für ihr fliegendes Personal ein. Das „Covid-19-Impfobligatorium“ gelte ab dem 15. November, teilte die Lufthansa-Tochter am Dienstag in Basel mit. Grund seien die weltweiten länderspezifischen Einreisebestimmungen, die zunehmend eine Impfpflicht auch für Crews verlangten. So fordere etwa Hongkong ab sofort von Besatzungen aus einigen Staaten einen Impfnachweis, so auch für Flüge ab der Schweiz.