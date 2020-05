Termin im Juni : Lufthansa plant Rückholflug für in Südafrika festsitzende Europäer

Johannesburg Die Lufthansa plant einen weiteren Rückholflug für Deutsche und andere Europäer, die in Südafrika festsitzen. Das Datum für den Flug von Kapstadt nach Frankfurt am Main steht bereits fest.

Das bestätigte der zuständige Lufthansa-Regionalmanager André Schulz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Johannesburg. Flug LH577 soll am 8. Juni von der Touristenmetropole Kapstadt aus nach Frankfurt am Main fliegen, sofern die Behörden ihr grünes Licht geben.